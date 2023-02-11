زلزال تركيا وسوريا.. حصيلة الوفيات تتجاوز 25 ألفا

تجاوزت حصيلة الوفيات في زلزال تركيا وسوريا 25 ألف شخصاً، إضافة إلى نحو 88 ألف جريح

وفي تركيا، ارتفع عدد وفيات الزلزال المدمر في تركيا إلى 21,043 بحسب ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، اليوم السبت.

وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي.

كما ارتفع عدد الوفيات في عموم سوريا إلى 4 آلاف و487 قتيلا، وزاد عدد المصابين إلى 7 آلاف و396.

وأعلنت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم "الخوذ البيضاء"، أن لا مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض.

وأوضحت أمس الجمعة، انتهاءها من عمليات البحث والإنقاذ والانتقال لمرحلة البحث والانتشال، وذلك بعد خمسة أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.