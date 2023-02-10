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انباء تتحدث عن مقتل "ميشيل بارشت" مسؤولة التخطيط والإشراف والإنتاج في سرب صيانة الطائرات في قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية
وكالة انباء براثا
136
2023-02-10
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انباء تتحدث عن مقتل "ميشيل بارشت" مسؤولة التخطيط والإشراف والإنتاج في سرب صيانة الطائرات في قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية
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