مدفيديف: شارد الذهن بايدن يمكن أن يشعل شرارة الحرب العالمية الثالثة بلا وعي

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن الرئيس الأمريكي، بعد ترشحه لولاية رئاسية ثانية، يمكن أن يشعل شرارة الحرب العالمية الثالثة بلا وعي.

جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب:

"العجوز بايدن:

يخلط بين الأسماء والأعلام والتواريخ ويتوه في مكتبه.

يحتفظ بوثائق سرية في مرآب منزله الشخصي.

أنفق أكثر من 100 مليار دولار على بلد منهار لا يعرفه الأمريكيون العاديون.

يعلق كل المشكلات الاقتصادية للولايات المتحدة على شماعة مكائد روسيا.

قد يشعل بشرود ذهنه شرارة حرب عالمية ثالثة".

وختم مدفيديف منشوره ساخرا: "بالطبع، لن يكون الخرف التدريجي عائقا أمام إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أنه لم يتخذ قرارا "نهائيا" بشأن الترشح لولاية ثانية عام 2024، إلا أنه أعرب عن "نيته" للترشح.