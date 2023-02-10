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الجزائر تتبرع بـ45 مليون دولار لتركيا وسوريا


أعلنت الجزائر عن مساعدات مالية بـ45 مليون دولار لتركيا وسوريا تضامنا معهما في مواجهة آثار الزلزال العنيف، الذي ضرب البلدين.

وأوضحت الحكومة الجزائرية أنها قررت تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية.

وقالت إن ذلك يأتي "تنفيذا للتعليمات التي أسداها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

وحسب بيان الحكومة فإن ذلك يأتي أيضا "في إطار المساعدات التي تعكف الجزائر على تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين".

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الجزائر تتبرع بـ45 مليون دولار لتركيا وسوريا
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