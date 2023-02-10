هزة أرضية جديدة تضرب تركيا

أفادت وسائل اعلام تركية، مساء اليوم الجمعة، بأن هزة أرضية ضربت مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا مجددا.

وقالت وسائل الاعلام إن "شدة الهزة التي ضربت كهرمان مرعش بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر".

كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن "هزة أرضية شدتها 4.7 درجات ضربت ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا".

إلى ذلك أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بالزلزال إلى 19 ألف و875، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.