بوتين: لم نبدأ القتال في أوكرانيا.. النازيين هم من شرعوا بالقتال

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه، وأن النازيين هناك وداعميهم، هم من شرعوا في القتال.

ونقلت وكالة " نوفوستي" عن بوتين قوله في اجتماع مع ممثلين عن صناعة الطيران: "أريد أن أقول ذلك مرة أخرى: لم نبدأ أي قتال، بل نحاول إنهاءه".

وأضاف أن "القتال بدأ من قبل النازيين في أوكرانيا وأن المهمة الرئيسية الآن تهيئة كافة الظروف للحفاظ على روسيا وتنميتها وتعزيز طاقاتها، وحماية تاريخها".