روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة الى بريطانيا اذا أرسلت مقاتلات حربية لأوكرانيا

أكدت السفارة الروسية في المملكة المتحدة، اليوم الاربعاء، أن تزويد لندن المحتمل بطائرات مقاتلة بريطانية إلى أوكرانيا سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم بأسره.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها: "نود أن نذكّر مسؤولي لندن: إنه "بناء على ضميرها بخصوص هكذا سيناريو (تسليم المقاتلات) فإنه سيكون هناك "حصاد دموي" للجولة التالية من التصعيد، فضلا عن العواقب العسكرية والسياسية المترتبة على ذلك بالنسبة للقارة الأوروبية والعالم بأسره".

وأضافت: "لدى روسيا ما ترد به على أي خطوات غير ودّية من الجانب البريطاني".

يذكر ان الحكومة البريطانية قالت ، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك طلب من الجيش البريطاني دراسة إمكانية تسليم طائرات إلى الجيش الأوكراني، مؤكدة أن هذا لن يشكل سوى "حل طويل الأمد".