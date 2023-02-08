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ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا زلزال تركيا


أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر، فيما رد على الانتقادات التي طالت حكومته بسبب الزلزال.

وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها وسط المصابين في المناطق المنكوبة: "من المستحيل أن نكون مستعدين لمثل هذه الكارثة".

وأشار إلى "ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 9057 قتيلا و 52979 جريحا".

وتتواصل جهود البحث والإنقاذ بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في كهرمان مرعش، والتي أثرت على ما يقرب من 13.5 مليون شخص.

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