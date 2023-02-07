الصحة العالمية تتوقع وصول المتضررين بزلزال تركيا وسوريا لـ23 مليونا

توقعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، وصول عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر في تركيا وسوريا، إلى 23 مليونا.

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية اديلهايد مارشانغ أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة، "تُظهر خريطة الأحداث إن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) يبلغ 23 مليونا، بينهم نحو 5 ملايين في وضع ضعف"، بحسب "فرانس برس".

من جانبه، عبر مدير منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، عن قلق المنظمة على نحو خاص إزاء مناطق في تركيا وسوريا "لم ترد منها أي معلومات" منذ وقوع الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف: "قلقون على نحو خاص بشأن المناطق التي لم تردنا معلومات منها بعد".

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، أمس الإثنين، إلى 5021 قتيلا.

وواصل عمال الإنقاذ في البلدين بأيديهم العارية ووسط برد قارس، الثلاثاء، عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة هزات عنيفة هزت البلدين.

بدورها، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة، إن تدفق مساعدات المنظمة المهمة من تركيا إلى شمال غرب سوريا توقف مؤقتا بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين، الإثنين.

وقالت ماديفي سون سوون المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لوكالة "رويترز": "بعض الطرق معطلة والبعض الآخر لا يمكن الوصول إليه. هناك مشكلات لوجستية تحتاج إلى حل".

وأضافت: "ليس لدينا صورة واضحة عن موعد استئنافها".