"عقاب 44".. إيران تكشف عن قاعدة جوية تحت الارض

كشف الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية تحت الأرض هي الأولى للطائرات المقاتلة، مصممة لمواجهة قنابل خارقة للتحصينات تمتلكها الولايات المتحدة.

وقالت وكالة "إرنا" أن "القاعدة المسماة "عقاب 44"، قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكافة انواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار".

كان الجيش كشف في أواخر أيار/مايو 2022، عن قاعدة مماثلة تحت الأرض لكنها مخصصة حصرا للطائرات المسيّرة

وأرفقت الوكالة تقريرها بصور وأشرطة لطائرات مقاتلة مزودة بصواريخ تدخل منشأة تحت الأرض، حيث يتم توجيهها من قبل عناصر القوة الجوية للجيش.

ولم يُحدد الموقع الجغرافي للقاعدة، الا ان الإعلام الرسمي أشار إلى أنها "تقع على عمق مئات الأمتار في قلب الجبال؛ بهدف التمكن من مقاومة القنابل العائدة للقاذفات الاستراتيجية للولايات المتحدة".

وأشارت "إرنا" إلى أن "عقاب 44"، هي واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني، والتي أنشئت وفقا لمعايير الدفاع المدني في أرجاء البلاد خلال الأعوام الماضية، وبما يلبي احتياجات هذه القوة المسلحة".

وأظهرت الصور المنشورة من القاعدة الجديدة، قائد هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين، وهم يجولون في القاعدة ذات السقف الأسمنتي المقوّس.

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية نحو 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وأس يو 25)، وصينية من طراز "أف-7". وكذلك، يضم طائرات أمريكية الصنع من طراز "أف-4" و"أف-14"، إضافة إلى طائرات فرنسية من طراز "ميراج"، تم اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل الثورة الإسلامية.

وأشارت "إرنا" إلى أن "القاعدة الجديدة قادرة على استقبال المقاتلات الجديدة التابعة لسلاح الجو الإيراني وتشغيلها"، من دون تفاصيل إضافية".