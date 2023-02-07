الصفحة الدولية

"سبب غير متوقع".. ما سر وفاة الرجال بكوفيد-19 أكثر من النساء؟


منذ الأشهر الأولى لوباء "كوفيد-19"، لاحظ العلماء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع زيادة في معدلات الوفيات.

وتوصل أحد العلماء في مركز هاكنساك ميريديان للاكتشاف والابتكار (CDI) إلى نتائج جديدة قد تشرح السبب وراء هذه الاختلافات بين الجنسين.

ويشير منشور جديد في مجلة International Journal of Molecular Sciences إلى أن أداء الذكور أسوأ من الإناث المصابات بالمرض لأن الفيروس يهاجم بسهولة الأنسجة الدهنية للإناث بدلا من أنسجة الرئة.

وأوضح الدكتور يوثي ناغاجيوثي، العالم في مركز هاكنساك ميريديان للاكتشاف والابتكار، وفريقه: "تشير بياناتنا إلى أن الأنسجة الدهنية في إناث الفئران قد تكون بمثابة حوض / خزان لـ SARS-CoV-2، وبالتالي تحمي الرئتين من حمولة فيروسية أكبر، ما يمنع تلف الرئة بسبب الخلايا المناعية المتسللة والسيتوكينات النشطة المؤيدة للالتهابات".

وأظهرت نماذج الفئران في Nagajyothi Lab، التي تحاكي جهاز المناعة البشري، أن الإناث يفقدن المزيد من الدهون مقارنة بالذكور عند الإصابة بـ"كوفيد-19".

وكان لدى الذكور المزيد من الفيروسات في الرئتين، بينما أظهرت الإناث المزيد من الفيروسات في أنسجتها الدهنية.

وتقول النظرية إن الأنسجة الدهنية في الإناث قد تكون بمثابة "حوض" أو "خزان" للفيروس.

وتأتي الورقة البحثية الأخيرة في أعقاب منشور صدر العام الماضي في مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine أظهر فيه ناغاجيوثي وزملاؤه أن الفيروس تسلل إلى رئتي الذكور بسهولة أكبر بكثير مما فعل عند الإناث.

وتظهر الورقة البحثية الحديثة وجود علاقة عكسية بين الأحمال الفيروسية في الرئتين والأنسجة الدهنية، وتختلف بين الذكور والإناث.

ووجدوا أن عدوى SARS-CoV-2 تغير الإشارات المناعية وموت الخلايا بشكل مختلف في الفئران الذكور والإناث المصابة بفيروس SARS-CoV-2.

وخلصوا إلى أن "هذه البيانات قد تساعد في تفسير زيادة قابلية الإصابة بكوفيد-19 لدى الذكور مقارنة بالإناث".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"سبب غير متوقع".. ما سر وفاة الرجال بكوفيد-19 أكثر من النساء؟
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا
هزة ارتدادية قوية تضرب تركيا مجددا
الأمين العام للأمم المتحدة: اخشى أن يكون العالم متجها نحو "حرب أوسع
أردوغان يعلن الحداد العام لمدة 7 أيام عقب الزلزال الذي وقع في البلاد
الصحة العالمية: حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا قد ترتفع إلى 8 أضعاف
اندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون في تركيا
دعوات روسية للأمم المتحدة للتحقيق بالجرائم الامريكية
حصيلة تركية لضحايا الزلزال: مقتل 1541 شخصاً وإصابة 9733
حصيلة تركية لضحايا الزلزال: مقتل 1541 شخصاً وإصابة 9733
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1562.5
الجنيه المصري 48.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
فيسبوك