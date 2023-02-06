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اندلاع حريق كبير في ميناء إسكندرون في تركيا


اعلنت وسائل اعلام تركية، اليوم الاثنين، عن اندلع حريق كبير وتصاعدت أعمدة الدخان، فوق ميناء إسكندرون في إقليم هطاي (إنطاكية) جنوب تركيا.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية، ان "سقوط الحاويات نتيجة الزلازل، واشتعال النيران في العشرات منها، ويتصاعد الدخان الأسود الكثيف فوق الميناء لعدة أمتار".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 1500 شخصا، وأصيب 7634 آخرون".

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي ب‍سوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

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