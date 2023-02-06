دعوات روسية للأمم المتحدة للتحقيق بالجرائم الامريكية

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين الامم المتحدة للتحقيق في جرائم "امبراطورية الاكاذيب" الامريكية حيث حدثت في مثل هذا اليوم واحدة من اكبر خدع التاريخ قبل عشرين عاما بغزو العراق.

ونقل موقع مجلس الدوما في تقرير عن فولودين قوله "قبل 20 عامًا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ، اتهم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول العراق بإنتاج أسلحة دمار شامل ، وحمل قنينة بها "مسحوق أبيض" كدليل".

واضاف انه " وعلى الرغم من ان مجلس الامن الدولي لم يأذن لواشنطن باستخدام القوة. لكن القوات الأمريكية غزت العراق على أي حال، وكان من نتيجتها سقوط أكثر من نصف مليون مدني عراقي ضحايا وتدمير البلاد ".

وتابع انه " في وقت لاحق اعترف وزير الخارجية الامريكي بان القنينة كانت مجرد خدعة لكن واشنطن لم تتم محاسبتها على الغش والخداع الذي استخدمته لتبرير الغزو ولا على الكذب والتزوير الذي تشدقت به امام المجتمع الدولي ".

واوضح ان " كل سياسات الولايات المتحدة والغرب المتحالف معها قائمة على الاكاذيب وهو ما ينطبق حاليا على الوعود التي اخل بها الناتو بعدم التوسع شرقا وتبين أن اتفاقيات مينسك كانت خداعًا ، حيث تصرفت اجيلا ميركل وهولاند تمامًا كما فعل كولن باول".

وشدد فولودين على أن "الأمم المتحدة يجب أن تحقق في جرائم واشنطن ضد الإنسانية" مختتما حديثه بالقول ان "أولئك السياسيين الذين اتخذوا مثل هذه القرارات يجب أن يعاقبوا على جرائمهم بحق ملايين الضحايا واللاجئين والمصائر المحطمة والدول المدمرة".