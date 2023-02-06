الصفحة الدولية

أردوغان: البعثات الدبلوماسية الغربية في تركيا "ستدفع الثمن"


أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاحد، إن البعثات الدبلوماسية الغربية في تركيا "ستدفع ثمن" إصدارها تحذيرات أمنية وإغلاقها المؤقت لقنصلياتها في البلاد الأسبوع الماضي.

من جهتها، قالت الشرطة التركية إنه "لا يوجد تهديد خطير" للأجانب، وذلك بعد اعتقال 15 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد.

واستدعت أنقرة 9 سفراء لانتقاد الإغلاق المنسق للقنصليات الأوروبية، وقال مسؤولون أتراك في وقت لاحق إن الدول الغربية "لم تزودها" بمعلومات تدعم ما قالته عن وجود تهديد أمني.

وأضاف أردوغان خلال اجتماع مع شبان، سُجل في وقت سابق وبُث يوم الأحد: "في ذلك اليوم، استدعتهم وزارة خارجيتنا جميعًا وأنذرتهم، وقالت لهم ستدفعون ثمن هذا باهظًا إذا واصلتم ذلك".

وإلى جانب الإغلاقات، أصدرت عدة دول أوروبية تحذيرات لمواطنيها من تزايد مخاطر وقوع هجمات على بعثات دبلوماسية وأماكن عبادة غير إسلامية في تركيا بعد احتجاجات في أوروبا في الأسابيع الماضية شهدت حرق منتمين لليمين المتطرف لنسخ من المصحف.

وعلقت تركيا مفاوضات حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد احتجاج في ستوكهولم شهد إحراق نسخة من المصحف.

وقال أردوغان إن الدول الغربية "تلعب من أجل كسب (المزيد) من الوقت" وإن "القرارات اللازمة" ستُتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين، دون الخوض في التفاصيل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أردوغان: البعثات الدبلوماسية الغربية في تركيا "ستدفع الثمن"
بريطانيا.. اكبر إضراب للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق
وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف
الرئيس الاوكراني يجرد ساسة سابقين من جنسيتهم: بينهم وزراء وسياسيون كبار
"التلغراف": انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعرضه للإفلاس
سماع دوي انفجار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية
ميدفيديف يهدد بتحويل اوكرانيا الى رماد في حال هاجمت القرم
مسؤولة بريطانية تصف رئيس الوزراء بـ"الضعيف"
البرلمان الأوكراني: المواطنون منقسمون بشأن الاتفاق مع روسيا
تفاصيل جديدة بشأن قضية مداهمة أكبر مصنع مخدرات في تاريخ الكويت
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.66
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 404.86
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.88
التعليقات
الانسان : اذا ثقافة وجامعات بريطانيا لم تغسل قلبك من الطمع، فمن الذي يغسله؟ ...
الموضوع :
التايمز تكشف قصة تورط رئيس حزب المحافظين ببريطانيا بقضايا فساد في كوردستان العراق
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
فيسبوك