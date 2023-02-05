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وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف


أفادت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض. وأكدت السفارة الباكستانية في الإمارات خبر الوفاة.

وحَكَم مشرف (79 عامًا) باكستان لقرابة عشر سنوات بعد استيلائه على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999 وأشرف على النمو الاقتصادي السريع للبلاد.

وحاول تنظيم القاعدة الارهابي وإسلاميون متشددون قتْلَ مشرف ثلاث مرات على الأقل.

وفي عام 2008، أجريت في باكستان أول انتخابات ديمقراطية في 11 عامًا وخسر حزب مشرف. وفي مواجهة مساءلة بغرض العزل في البرلمان تنحى مشرف عن الرئاسة وفر إلى لندن.

وعاد مشرف إلى باكستان عام 2013 لخوض الانتخابات البرلمانية؛ لكن صدر قرار بعدم أهليته للترشح وسُمح له بمغادرة البلاد إلى دبي عام 2016.

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