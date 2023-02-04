الصفحة الدولية

سماع دوي انفجار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية


أفادت مصادر محلية أفغانية لوكالة "نوفوستي"، بسماع دوي انفجارات يوم السبت في العاصمة كابل، بالقرب من القصر الرئاسي.

ووفقا لهم، "سمع دوي الانفجار بالقرب من القصر الرئاسي ومبان حكومية أخرى في أفغانستان".

وبحسب الشرطة الأفغانية، أُصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان، القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة.

وقال الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران: "في نحو الساعة السادسة من مساء اليوم انفجرت سيارة مفخخة من طراز هايلكس، على مقربة من طريق بشتونستان بالحي الثاني في العاصمة كابل، ما أسفر عن إصابة شخصين".

وفي 11 يناير الماضي، قتل 5 مدنيين إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابل، كما أسفر انفجار في محيط مطار عسكري بالعاصمة، في مطلع الشهر الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى لم تحدد السلطات عددهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"التلغراف": انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعرضه للإفلاس
سماع دوي انفجار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية
ميدفيديف يهدد بتحويل اوكرانيا الى رماد في حال هاجمت القرم
مسؤولة بريطانية تصف رئيس الوزراء بـ"الضعيف"
البرلمان الأوكراني: المواطنون منقسمون بشأن الاتفاق مع روسيا
تفاصيل جديدة بشأن قضية مداهمة أكبر مصنع مخدرات في تاريخ الكويت
روسيا تعلن تأميم ممتلكات وأصول أوكرانية
ارتفاع عدد المهاجرين الأوكرانيين الى 9 ملايين
امريكا: المنافسة مع الصين أكثر شدة مما كانت مع السوفيتي
صحف عالمية: إطالة الحرب الأوكرانية يخدم روسيا وأسلحة الدعم غير "كافية"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.83
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 404.86
ريال سعودي 392.16
ليرة سورية 0.59
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.88
التعليقات
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
فيسبوك