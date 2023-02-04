سماع دوي انفجار بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية

أفادت مصادر محلية أفغانية لوكالة "نوفوستي"، بسماع دوي انفجارات يوم السبت في العاصمة كابل، بالقرب من القصر الرئاسي.

ووفقا لهم، "سمع دوي الانفجار بالقرب من القصر الرئاسي ومبان حكومية أخرى في أفغانستان".

وبحسب الشرطة الأفغانية، أُصيب شخصان إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان، القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة.

وقال الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران: "في نحو الساعة السادسة من مساء اليوم انفجرت سيارة مفخخة من طراز هايلكس، على مقربة من طريق بشتونستان بالحي الثاني في العاصمة كابل، ما أسفر عن إصابة شخصين".

وفي 11 يناير الماضي، قتل 5 مدنيين إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابل، كما أسفر انفجار في محيط مطار عسكري بالعاصمة، في مطلع الشهر الماضي، عن سقوط قتلى وجرحى لم تحدد السلطات عددهم.