البرلمان الأوكراني: المواطنون منقسمون بشأن الاتفاق مع روسيا

اكد النائب بالبرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، إن أوكرانيا تشهد انقساما حول الأزمة مع روسيا، مضيفا أن توقيع اتفاق مع موسكو من شأنه أن يشعل حربا أهلية.

وذكر دوبينسكي أن هناك في أوكرانيا من هم مستعدون لفعل أي شيء من أجل العودة إلى الحياة السلمية، ولكن هناك جزء كبير من الأشخاص الذين يعارضون أي تنازلات واتفاقيات مع روسيا، من شأنها أن تكون سببا في حرب أهلية في حال تم التوصل إلى اتفاق.

وقال البرلماني الأوكراني على قناته على "يوتيوب"، إن "أي توقيع ... لاتفاقية (مع روسيا) يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية على أراضي أوكرانيا".

وأضاف أن هناك جزءا كبيرا من الأشخاص "ضد التنازلات" التي يمكن تقديمها إلى روسيا، ولكن هناك أيضا جزء من أولئك الذين "مستعدون للموافقة على كل شيء من أجل العودة إلى الحياة السلمية".

تجدر الإشارة إلى أن القيادة الروسية أعلنت حتى من قبل بداية العملية العسكرية الخاصة عن استعدادها للبحث عن حل مع كييف عن طريق المفاوضات.