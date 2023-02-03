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روسيا تعلن تأميم ممتلكات وأصول أوكرانية


أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، أنّها "أمّمت" في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها، 500 من الممتلكات والأصول المملوكة خصوصاً لأثرياء قريبين من السلطة والبنوك الأوكرانية، على أن يتمّ استخدام جزء من أموالها لتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال برلمان المنطقة الذي أنشأته موسكو بعد ضم شبه الجزيرة الأوكرانية في 2014، في بيان، إنّ "نوّاب القرم أيّدوا (مشروع قانون بشأن) تأميم ممتلكات الأثرياء الأوكرانيين، وأصول البنوك والمصانع العاملة في الجمهورية"، إذ تمّت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع.

من جهته، أشار رئيس برلمان المنطقة فلاديمير كونستانتينوف، عبر "تلغرام" إلى أنّ القائمة المحدّدة "تشمل حوالي 500 من الممتلكات والأصول المرتبطة بشركات ومصارف مختلفة، وبنى تحتية سياحية ورياضية".

وأوضحت وكالتا الأنباء ريا نوفوستي وتاس، أنّ من الممتلكات التي جرى تأميمها أصول لرينات أحمدوف أغنى رجل في أوكرانيا، والملياردير إيغور كولومويسكي، وأصول حوالي عشرة مصارف وعدد من المصانع وأخرى تابعة لنادي دينمامو كييف لكرة القدم.

ولم يتم الكشف على الفور عن المبلغ الإجمالي للممتلكات والأصول "المؤمّمة".

ولكن كونستاتينوف قال ل‍ريا نوفوستي إنّ جزءاً من الأرباح سيُخصّص لدعم المشاركين في "العملية الخاصة" في أوكرانيا، خصوصاً عبر "منحهم أراضي"، وفقاً للتوضيح المذكور في البيان الصادر عن البرلمان الإقليمي.

يأتي هذا الإعلان في خضمّ نقاش بين النخب الحاكمة الروسية بشأن احتمال مصادرة أصول أخرى - عقارات وأصول مالية - مملوكة لروس غادروا البلاد وانتقدوا العملية الروسية في أوكرانيا من الخارج.

واستولت روسيا على عدد من البنى التحتية الأوكرانية في المناطق التي تمّ ضمّها في نهاية سبتمبر 2022، لاسيما محطة الطاقة النووية زابوريجيا.

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