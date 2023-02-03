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ارتفاع عدد المهاجرين الأوكرانيين الى 9 ملايين


كشف البنك الوطني الأوكراني، اليوم الجمعة، ان عدد المهاجرين الأوكرانيين في الخارج وصل إلى 9 ملايين في بداية عام 2023، ولن تبدأ عودتهم إلى الديار حتى 2024-2025.

ونشر البنك الوطني الأوكراني توقعاته في تقرير التضخم لشهر كانون الثاني 2023 أنه: "نظرا لاستمرار المخاطر الأمنية العالية والمشاكل المتعلقة بإمدادات الطاقة، سيظل عدد المهاجرين خارج أوكرانيا مرتفعا خلال عام 2023. وبمقدار تراجع هذه المخاطر، يمكن أن تنتعش الحركة العكسية. لكن العودة النهائية للمهاجرين لن تبدأ إلا في 2024-2025، لكنها ستكون أقل مما كان متوقعا في السابق".

وبحسب تقييمات البنك: "يوجد حاليا 8 ملايين أوكراني في الخارج، في الربع الأول من العام سيصل العدد إلى 9 ملايين وسيظل كذلك حتى الربع الثاني من عام 2024، في حين سيبقى قرابة 6 ملايين مهاجر في الخارج في عام 2025".

واوضح التقرير: "على أعتاب الشتاء الحالي، حال انقطاع التيار الكهربائي والطقس البارد دونن عودة العديد من اللاجئين إلى ديارهم. "في الوقت نفسه، لم يلحظ نشاط كبير في حركة المغادرين من البلاد. وعلى الأرجح، إن معظم الذين أرادوا المغادرة، بسبب المخاوف من قسوة الشتاء، هم بالفعل خارج أوكرانيا، بينما تكيف آخرون بطريقة معينة على البقاء".

وذكر البنك أن "البحث عن عمل لا يزال مشكلة لكل من النازحين داخليا والمهاجرين في الخارج. في الوقت نفسه، تعتمد نسبة التوظيف في الخارج إلى حد كبير على بلد الإقامة. "بولندا هي الرائدة بلا منازع، ولكن حتى هناك لا يزال جزء كبير من المهاجرين بلا عمل. في بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا، توظيف المهاجرين الأوكرانيين أقل بمرتين إلى ثلاث مرات من التوظيف في بولندا وجمهورية التشيك".

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