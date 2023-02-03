وزير الخارجية الإيراني: أمريكا تريد التفاوض معنا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التفاوض مع إيران، مشيرًا إلى أن "طهران لم تهرب قط من المفاوضات"، وفقا لتعبيره.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عبداللهيان قوله خلال لقائه رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا: "وقفت الأمة الإيرانية دائمًا ضد تجاوزات الولايات المتحدة وأحرزت تقدمًا كبيرًا".

وأضاف: "لا يزال الجانب الأمريكي يواصل إجراء مفاوضات مع إيران، ومن بين أمور أخرى، لديه الكثير من التركيز على الحوار مع إيران".

وتابع الوزير الإيراني: "لم نهرب قط من ثقافة التفاوض، واتبعنا المصالح الوطنية في المفاوضات".

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران والدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، منذ العام الماضي، بعد تعثر محاولات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وفي سياق مواز، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن على إيران أن تلوم نفسها جراء الهجوم الذي استهدف مصنعًا عسكريًا في محافظة أصفهان وسط البلاد، يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن برايس، قوله عن احتجاج إيران أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن دور إسرائيل في الهجوم الأخير على أحد مجمعات ورش وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان: "من الممتع حقًا سماع هذه الرسائل من إيران. لأنه على أي حال، تشكل إيران نفسها تهديدًا للسلام والأمن الإقليميين".