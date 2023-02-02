الصفحة الدولية

صدمة في أوروبا بعد اكتشاف استخدام "القمل الحامل" في صناعة أشهر أنواع الشوكولاتة منذ سنوات!


تسبب إقرار الاتحاد الأوروبي باستخدام مسحوق الحشرات كبديل للبروتين بحالة من الجدل، لكن ما يبدو غريبا للكثيرين هو واقع ملموس منذ سنوات، فتلك المنتجات متوفرة بكثرة بالمحلات التجارية.

البعض يشعر بالاشمئزاز، والبعض الآخر يرغب بخوض التجربة، فالصراصير والديدان قد تكون حقا بديلا مثاليا للبروتين بحسب الخبراء، لكن ما لا يعلمه إلا القليلون هو أنه يتم بالفعل استخدام بعض الحشرات مثل القمل من قبل الشركات الغذائية منذ فترة طويلة.

وتوجد تلك الحشرات في العديد من المنتجات التي لا يبدو أنها منتجات حيوانية تماما، حيث يتم استهلاكها أيضا من قبل النباتيين، وغالبا ما تحتوي منتجات الشوكولاتة على وجه الخصوص على هذه المكونات غير المتوقعة.

ومؤخرا، أثارت شركة تصنيع الشوكولاتة "Ritter Sport" دهشة متابعيها من خلال منشور على "إنستغرام"، تعلن فيه عن مجموعة جديدة متنوعة من الشوكولاته بطعم الصراصير، ليتضح لاحقا أن الأمر مجرد مزحة.

في الواقع، لا يتم استخدام الحشرات منذ فترة طويلة في منتجات الشوكولاتة فقط، فقليلون قد لاحظوا أنه في وقت مبكر من عام 2021 دخلت لائحة الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسمحت آنذاك باستعمال الجراد والديدان في الطعام.

 

وعلى سبيل المثال، لطالما استخدمت الصبغة الحمراء المستخرجة من القمل في منتجات الحلويات مثل Trolli's M & Ms وSour Glowworms، وكذلك في مستحضرات التجميل، وهي مدرجة في قائمة المكونات تحت تسمية "قرمزي" أو "E 120".

وتدمي عملية استخراج اللون القرمزي من القمل أعين نشطاء حقوق الحيوان، حيث يتم تجفيف القمل الحامل أولا ثم غليه. والصبغة التي يتم الحصول عليها منه ليست نباتية بأي حال من الأحوال.

وتستخدم هذه المادة في صناعة المواد الغذائية، على سبيل المثال في حلويات Kinder Schoko Bons (Ferrero)، وفي حبوب الكاكاو الملونة (Milka).

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول الماني يكشف عن الدولة التي فجرت خط "نورد ستريم" للغاز
بوتين: ردنا على التهديدات لن يقتصر على المدرعات.. يجب على الجميع فهم ذلك
صدمة في أوروبا بعد اكتشاف استخدام "القمل الحامل" في صناعة أشهر أنواع الشوكولاتة منذ سنوات!
روسيا تستعد لفتح جبهة جديدة وأوكرانيا تتأهب لصد "الهجوم الأكبر"
ايران وأذربيجان الى أين؟!
لافروف: الولايات المتحدة تحاول إملاء سياستها على الجزائر لكنها "هاجمت الشخص الخطأ"
مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل الرئيس الأمريكي بايدن
دبابات متطورة وطائرات مقاتلة.. هل يفتح دعم أوكرانيا "النار" بين روسيا والناتو؟
ترامب: أثق في بوتين أكثر من الاستخبارات الأمريكية
إيران تحذر أمريكا: ردنا على المعتدين سيكون حاسما وستندمون
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.19
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.1
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
د عيسى حبيب : خطوة جيدة حيث هناك خلل كبير يجب تغير كل طواقم المخمنين في العراق ومدراء الضرائب والمسؤلين فيها ...
الموضوع :
الضرائب تكشف عن خطته الجديدة لتعظيم الايرادات وتقليل "الروتين" في المحافظات
غسان عذاب : السلام عليك ياأم الكمر عباس ...
الموضوع :
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الانسان : اردوغان يعترض على حرق القران في السويد، ومتغاضي عن الملاهي والبارات الليلية في تركيا، أليست هذه تعارض ...
الموضوع :
بعد حادثة "حرق القرآن".. أردوغان يهدد بقرار "يصدم السويد"
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
فيسبوك