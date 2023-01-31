تركيا: لن نصادق على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن برلمان بلاده لن يصدق على البروتوكول المتعلق بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، إلا بعد تنفيذهما للالتزامات المتفق عليها.

وقال الوزير التركي، في مؤتمر صحفي عقب مفاوضات مع نظيره الهنغاري: "زارنا وزير الخارجية السويدي وزار البرلمان التركي والتقى مع ممثلي الاحزاب. وسمع أن جميع الأطراف أنه بدون الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها لنا، فلن يتم التصديق عليها بتاتا. لذلك لا داعي في ظل الظروف الحالية الحديث عن الموافقة على هذه الوثيقة".

وأضاف: "لكن الناتو يريد أن تسير العملية بين البلدين بالتوازي وتتمسك هاتان الدولتان بهذا الموقف، إذا تم اتخاذ قرار بشأن الطلبات الفردية، كما ذكر رئيسنا، فيمكننا النظر بإيجابية إلى طلب فنلندا".

وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ويستدعي ذلك موافقة جميع الدول الأعضاء على طلبيهما.

وعلقت تركيا الأسبوع الماضي محادثات الانضمام إلى الحلف مع السويد وفنلندا، بسبب احتجاجات في ستوكهولم تضمنت إحراق نسخة من المصحف.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إلى أن "أنقرة ربما توافق على انضمام فنلندا إلى الحلف قبل السويد".