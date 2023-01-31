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بعد معارك طاحنة.. روسيا تسيطر على قرية جديدة شمال أوكرانيا


أعلن الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، سيطرته على قرية بلاهوداتني، شمال بلدة باخموت الواقعة شرق أوكرانيا، والتي تشهد منذ فترة معارك طاحنة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "تدابير هجومية ناجحة" مكنت قواتها من "تحرير قرية بلاهوداتني الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مستخدمة تسمية موسكو لمنطقة دونيتسك".

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة أن وحداتها تسيطر على بلاهوداتني، لكن كييف نفت ذلك آنذاك، وقالت إنها صدت هجمات روسية في القرية

وتقع بلاهوداتني قرب سوليدار، البلدة المعروفة بمناجم الملح، والتي سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرًا، وعند طريق سريع مؤد إلى باخموت.

وتسعى روسيا منذ أشهر للسيطرة على باخموت في معارك هي الأكثر شراسة منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قواته داخل أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة أن "وحداتها تسيطر على بلاهوداتني، لكن كييف نفت ذلك آنذاك، وقالت إنها صدت هجمات روسية في القرية".

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