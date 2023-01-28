مقتل واصابة 38 روسيا بقصف اوكراني على مستشفى في لوغانسك

أعلنت روسيا، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني تسبب بمقتل 14 شخصًا وإصابة 24 بجروح، بعد أن قصف مستشفى في منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان إن صباح السبت "قصفت القوات الأوكرانية المسلّحة عمدًا مبنى مستشفى محلي بقاذفات صواريخ من طراز هيمارس في بلدة نوفويدار في منطقة لوغانسك"

وأضاف الجيش: "الضربة خلّفت 14 قتيلًا و24 جريحًا في صفوف المرضى والطاقم الطبي.. أطباء هذا المستشفى كانوا يقدّمون منذ عدة أشهر مساعدة طبية للسكان المدنيين وللعسكريين".

وتابع: "إن الضربة المتعمدة على منشأة طبية مدنية معروفة تشكّل بلا شك جريمة حرب خطيرة يرتكبها نظام كييف".