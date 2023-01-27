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قائد شرطة طهران يدلي بتفاصيل جديدة عن حادث سفارة آذربيجان


أدلى قائد شرطة طهران العميد " حسين رحيمي " بالمزيد من التوضيحات بخصوص إطلاق النار على السفارة الآذربيجانية في طهران وذلك اثر الهجوم المسلح الذي قام به رجل صباح اليوم الجمعة على مبنى السفارة الآذربيجانية وأسفر عن مقتل شخص واحد واصابة اثنين آخرين.

وأكد المسؤول الذي كان يتحدث للصحفيين لدى شرحه هذا الحادث، أنه في تمام الساعة 8:25 من صباح اليوم الجمعة عندما كان أحد اعضاء السفارة يريد ان يركن سيارته امام السفارة، تحركت سيارة برايد كانت متوقفة بالقرب من سيارة الدبلوماسي وصدمتها من الامام ثم ترجل مسلح من السيارة حاملا رشاشة كلاشينكوف واطلق عدة عيارات نارية على الدبلوماسي فأرداه قتيلا واصاب اثنين آخرين.

وشدد العميد " رحيمي " على أن رجال الشرطة توجهوا الى مكان الحادث بمجرد اطلاعهم والقوا القبض على القاتل المسلح الذي كان يريد الفرار.

وتابع قائد شرطة طهران قائلا: ان قسم الحراسة في السفارة قد تم تدميره واصيب شخصان، فيما أعلن الرجل المسلح أن هدفه من القيام بهذا العمل هو خلاف عائلي.

الجدير بالذكر أن رجلا مسلحا هاجم صباح اليوم الجمعة مبنى السفارة الاذربيجانية في طهران وقتل شخصا وأصاب اثنين اخرين عندما فتح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران قبل ان تعتقله الشرطة.

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