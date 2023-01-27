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روسيا تسمح للأجانب حاملي التأشيرة البيلاروسية بدخول بلادها


وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول التصديق على اتفاقية حكومية مع بيلاروس بشأن الاعتراف المتبادل بالتأشيرات، وتم نشر الوثيقة على الموقع الرسمي للكرملين.

وتنظم الاتفاقية الموقعة في 19 حزيران 2020 في مينسك، عمليات الهجرة على أراضي الدولة الاتحادية، ووفقا لها، يحصل الأجانب وعديمو الجنسية على الحق في الدخول والمغادرة والإقامة والعبور عبر أراضي بيلاروس وروسيا على أساس تأشيرة من إحدى الدولتين وعلى أساس وثائق إثبات الشخصية المعتمدة.

وتحدد الاتفاقية شروط هذه الزيارات ونظام عمل المؤسسات ذات العلاقة في الدولتين، بما في ذلك تبادل المعلومات.

وتبقى الاتفاقية سارية المفعول حتى يقوم أي من الطرفين، بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بنيته في وقف عملها.

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