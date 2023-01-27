الصفحة الدولية

الرئيس الكرواتي بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات: ستحترق كما احترقت في العراق


استغرب الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش من تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال اجتماع في ستراسبورغ، حيث قالت بالإنجليزية: "نحن في حرب مع روسيا".

وتابع ميلانوفيتش، خلال مقطع فيديو لحوار معه: "قالت وزيرة الخارجية الألمانية باللغة الإنجليزية يوم أول أمس في ستراسبورغ إنه ينبغي علينا أن نتحد لأننا في حالة حرب مع روسيا".

وتساءل ميلانوفيتش: "حرب مع روسيا؟ لم أكن أعرف ذلك. ربما تكون ألمانيا في حالة حرب مع روسيا مرة أخرى، حظا سعيدا لهم، وربما تكون أفضل مما كانت عليه قبل 70 عاما"، مضيفا أنه لا يفهم كيف أن إمداد أوكرانيا بالدبابات سيساعد في إحلال السلام.

وأشار إلى أن الدبابات يمكن أن تحترق هي الأخرى كما حدث ب‍العراق وفي أماكن أخرى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقتل مسؤول أمني بهجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران
روسيا تسمح للأجانب حاملي التأشيرة البيلاروسية بدخول بلادها
الرئيس الكرواتي بشأن تزويد أوكرانيا بالدبابات: ستحترق كما احترقت في العراق
البابا فرنسيس: نعيش حرباً عالمية ثالثة
بريطانيا تحدد موعد وصول دبابتها الى اوكرانيا
العتبة العسكرية: اعداد مليونية خلال زيارة استشهاد الامام الهادي
ترامب يحذر من حرب نووية بسبب إرسال الدبابات لأوكرانيا
مجلة أمريكية: "الغزو الصيني" المحتمل لتايوان لن يشبه الصراع في أوكرانيا
بايدن يحسم الجدل: سنسلم الدبابات الى أوكرانيا قريباً
واشنطن بوست تهاجم بومبيو بسبب دفاعه عن جريمة خاشقجي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك