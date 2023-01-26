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بريطانيا تحدد موعد وصول دبابتها الى اوكرانيا


اعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت ان بلادها تأمل في وصول دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا نهاية مارس/ آذار المقبل.

وأعلنت بريطانيا الشهر الجاري، أنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية ومدفعية إضافية إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال وقت وصول الدبابات ل‍أوكرانيا، قال وزير الدفاع أليكس تشوك للبرلمان :"القصد هو أن يكون ذلك في نهاية مارس/آذار".

وأشار إلى أن "القوات الأوكرانية ستخضع خلال هذه الفترة لتدريبات مكثفة على كيفية تشغيل هذه المركبات وصيانتها".

وتعهدت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة، وألمانيا، بإمداد أوكرانيا بالدبابات في خطوات أشادت بها كييف بوصفها نقطة تحول محتملة في معركتها مع روسيا

وسترسل واشنطن 31 من دباباتها سريعة الحركة من طراز أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا، بينما ستزودها ألمانيا بما لا يقل عن 14 دبابة ليوبارد 2، مع إعطاء الإذن لدول الناتو الأخرى -بما في ذلك بولندا وفنلندا والدنمارك- لتسليمها ل‍كييف.

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