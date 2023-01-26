الصفحة الدولية

العتبة العسكرية: اعداد مليونية خلال زيارة استشهاد الامام الهادي


اعلنت العتبة العسكرية، اليوم الخميس، عن استقبال اعداد مليونية خلال زيارة استشهاد الامام الهادي ( عليه السلام).

وذكرت العتبة في بيان انها "استقبلت اعداد مليونية كبيرة لعشاق أهل البيت (عليهم السلام) لإداء الزيارة واقامة مراسم العزاء في مرقد الامامين العسكريين بمناسبة ذكرى استشهاد الامام العاشر من ائمة اهل البيت (عليهم السلام) في الثالث من شهر رجب الاصب".

واضافت ان "الزيارة شهدت مشاركة أكثر من (400) موكب خدمي وأكثر من (50) هيئة ساندة للعتبة المقدسة بعدد تجاوز (2000) متطوع و(30) قناة فضائية ناقلة للمراسيم و (150) اعلامي"،

مشيرة الى انه "وبهذه المناسبة تتقدم الامانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة متمثلة بأمينها العام بالشكر والامتنان للمرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف، والى ديوان الوقف الشيعي ورئاسته الموقرة والعتبات المقدسة وامانة مسجد الكوفة المعظم وعموم المزارات الشيعية الشريفة، وخدامها المخلصين الذين شاركوا في خدمة الزائرين الوافدين الى المرقد الطاهر".

وتابعت :"والوزارات الأمنية والخدمية والصحية التي ساهمت في إنجاح هذه الزيارة واهمها وزارتي الداخلية والدفاع والصحة والنقل والموارد المائية والإسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة والشركة العامة لنقل المسافرين ومحافظة بغداد ودوائرها الخدمية وهيئة الاعلام الاتصالات ودوائر صحة النجف الاشرف والديوانية ودائرة كهرباء سامراء والشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/ سامراء وشركة توزيع الغاز والدوائر الصحية في محافظة صلاح الدين والدوائر الخدمية والصحية كافة في المدينة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بريطانيا تحدد موعد وصول دبابتها الى اوكرانيا
العتبة العسكرية: اعداد مليونية خلال زيارة استشهاد الامام الهادي
ترامب يحذر من حرب نووية بسبب إرسال الدبابات لأوكرانيا
مجلة أمريكية: "الغزو الصيني" المحتمل لتايوان لن يشبه الصراع في أوكرانيا
بايدن يحسم الجدل: سنسلم الدبابات الى أوكرانيا قريباً
واشنطن بوست تهاجم بومبيو بسبب دفاعه عن جريمة خاشقجي
قتيلان و5 إصابات بحادث طعن داخل قطار في ألمانيا
بعد ارسال المانيا دبابات لأوكرانيا.. بوتين: لن نسمح بتهديد أراضينا التاريخية
بعد الجدل الكبير.. امريكا وألمانيا تستعدان لإرسال دبابات إلى أوكرانيا
بعد ترامب وبايدن.. العثور على وثائق سرية بمنزل مايك بنس
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك