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بايدن يحسم الجدل: سنسلم الدبابات الى أوكرانيا قريباً


حسم الرئيس الامريكي جو بايدن، الأربعاء، الجدل الدائر حول تسليم دبابات الى أوكرانيا، مؤكداً في أقرب وقت ممكن.

وقال بايدن في تصريحات صحافية، "ألمانيا ستزود أيضا أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت"، مشدداً بالقول "سعيد بقرار ألمانيا إرسال كتيبتين من دبابات ليوبارد لأوكرانيا".

وأضاف "بوتين كان يراهن على تقسيم و بلقنة حلف شمال الأطلسي". 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت مؤخراً، بأن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع.

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