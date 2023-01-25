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واشنطن بوست تهاجم بومبيو بسبب دفاعه عن جريمة خاشقجي


هاجمت صحيفة واشنطن بوست وغيرها من كبريات الصحف الامريكية مذكرات وزير الخارجية في عهد ترامب مايك بومبيو لدفاعه عن جريمة مقتل الصحفي جمال الخاشقجي بامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان . 

وذكرت صحيفة ذي هيل في تقرير  أن " بومبيو دافع في مذكراته عن جريمة القتل الوحشية التي ارتكبها النظام السعودي عام 2018 معتبرا انها عملية " روتينية للغاية " وان الامر لم يكن مفاجئا بالنسبة له". 

واضاف أن " بومبيو اشاد في مذكراته بنوعية العلاقات السعودية الأمريكية بعد المذبحة المروعة ، مشيرًا إلى الطريقة التي أرسله بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى المملكة كعلامة على ازدهار العلاقة بين واشنطن والرياض ، بعد أيام من جريمة القتل ، مما اثار غضب وسائل الاعلام الامريكية  التي اعتبرها بومبيو جبانه ولاتخدم مصالح البلاد". 

وتابع بومبيو إن " ما هو اهم من شخص نباتي في مسلخ " جمال خاشقجي" هو علاقتنا مع السعودية واعتقد ان الرئيس الامريكي حسدني لانني منحت اصبعي الوسطى لصحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز وغيرهما ممن لم يكن لديهم السيطرة على الواقع ".  بحسب زعمه . 

من جانبه  قال الناشر والمدير التنفيذي في صحيفة واشنطن بوست فريد رايان إنه " من "المخيب للآمال" أن نرى بومبيو "يحرف بشكل شائن" جريمة قتل خاشقجي، فقد كرس جمال نفسه لقيم حرية التعبير والصحافة الحرة والتزم بأعلى المعايير المهنية. ومن أجل هذا التفاني دفع الثمن النهائي". 

من جانب آخر انتقدت خطيبة خاشقجي ، خديجة جنكيز ، مذكرات بومبيو و قالت إنها "مذعورة ومضطربة"، مضيفة ان " بومبيو تحدث بلا احترام ولا إنسانية عن شخص قُتل بهذه الوحشية".

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