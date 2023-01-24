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رئيسي: إيران هي الصديقة الحقيقية لسوريا


أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، لدى استقباله وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس إن إيران هي الصديقة الحقيقية لسوريا.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن رئيسي قوله: "أن إيران ستقف إلى جانب الشعب السوري في مرحلة إعادة الإعمار من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي"، مؤكدا ان " إيران هي الصديقة الحقيقية ل‍سوريا".

من جهته أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، خلال استقبال وزير الدفاع السوري "استعداد إيران لنقل الخبرات في مجالات الحرب الإلكترونية وحرب المعلومات إلى سوريا".

وتابع: "من كان يسعى إلى تدمير سوريا عبر هجوم عالمي يمضي اليوم نحو الزوال والدمار".

كما شدد سلامي على "الاستعداد لتقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في مختلف الأبعاد والمجالات".

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