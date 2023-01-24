تقرير بريطاني: أزمة جديدة تهدد إدارة جو بايدن بسبب تايوان

استمرارًا لمسلسل الأزمات الذي يهز البيت الأبيض، أوردت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أزمة جديدة تهدد إدارة بايدن، حيث يستعد رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، لزيارة تايوان، الأمر الذي ينذر بتصعيد جديد للتوترات مع الصين.

وعلى خطى الزيارة المثيرة للجدل التي قامت بها سلفته، نانسي بيلوسي، في أغسطس أسفرت عن تدريبات عسكرية صينية مكثفة حول الجزيرة، وصفت الصحيفة البريطانية خطوة مكارثي بـ"الصداع" الذي يربك حسابات بايدن وجدول أعماله، كما أنه يطيح بآمال خفض التوترات مع الصين.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تتخذ "الاستعدادات اللازمة" بشأن زيارة مكارثي ل‍تايوان المقررة في الربيع المقبل. وأشارت إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب يتطلعون إلى جعل "محاربة الصين" محور تركيز أجندتهم التشريعية.

وكان مكارثي، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر، قد وعد بزيارة تايوان إذا أصبح رئيسًا للمجلس.