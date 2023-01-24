رسمياً.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

تقدمت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، باستقالتها إلى القيادة السياسية، بحسب ما أفادت صحيفة "القبس" المحلية.

ووفقا للصحيفة، فإن الاستقالة جاءت "في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

وأضافت الصحيفة أن الاستقالة جاءت أيضا "بينما تمسكت الحكومة بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية".

وتمثل هذه المواجهة الجديدة بين الحكومة والبرلمان، أحدث فصل من فصول التوتر المزمن بين البرلمان والحكومة الكويتية.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.