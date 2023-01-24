الصفحة الدولية

رسمياً.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها


تقدمت الحكومة الكويتية، اليوم الإثنين، باستقالتها إلى القيادة السياسية، بحسب ما أفادت صحيفة "القبس" المحلية.

ووفقا للصحيفة، فإن الاستقالة جاءت "في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

وأضافت الصحيفة أن الاستقالة جاءت أيضا "بينما تمسكت الحكومة بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة، إذ رفضت تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بالقوانين الشعبية".

وتمثل هذه المواجهة الجديدة بين الحكومة والبرلمان، أحدث فصل من فصول التوتر المزمن بين البرلمان والحكومة الكويتية.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رسمياً.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها
السجن 5 سنوات بحق ممرضة اعتدت على 11 رضيعاً في السعودية
روسيا تدين حرق القرآن الكريم وتطالب بإجراءات ضد المتطرفين
عالم يتنبأ بانهيار أمريكا وانتهاء حرب أوكرانيا.. وهذا سر عام 2055
روسيا: المخابرات الغربية تستخدم الفضاء الإلكتروني للتخريب والابتزاز
مقتل نحو 295 عسكريا أوكرانيا بعمليات للجيش الروسي خلال آخر 24 ساعة
تقارير أمريكية: الاستقالات تهدد إدارة بايدن بعد أزمة الديون وقضية الوثائق السرية
الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر وارد
بعد خلاف مع مجلس الامة.. الحكومة الكويتية تعتزم الاستقالة
روسيا تعلن سيطرتها على وحدات المنطقة العسكرية الشرقية في زابوريجيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك