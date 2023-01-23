السجن 5 سنوات بحق ممرضة اعتدت على 11 رضيعاً في السعودية

أدانت محكمة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ممارسة صحية (ممرضة) في قسم حضانة الأطفال، لقيامها بالاعتداء على 11 رضيعا حديث الولادة.

ووفق مصدر مسؤول في النيابة العامة، فقد صدر حكم ابتدائي بسجن المتهمة مدة 5 سنوات، وتغريمها ماليا 100 ألف ريال (27 ألف دولار).

وقامت نيابة الادعاء العام باستئناف الحكم، مطالبة بتشديد العقوبة على المتهمة نظير شناعة جنايتها بحق الرضع مسلوبي الإرادة.

وأكدت النيابة في تفاصيل الواقعة أن كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع، كشفت قيام المواطنة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على جسد أحد الرضع، حيث رصد قيامها بالاعتداء على وجهه بالضرب ثلاث مرات.

كما أظهرت التحقيقات قيام الممرضة بتكرار ارتكاب الأفعال محل التجريم على 11 طفلا رضيعا، مبررة تصرفها أنه بسبب "ضغوطات العمل".