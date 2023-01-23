روسيا تدين حرق القرآن الكريم وتطالب بإجراءات ضد المتطرفين

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إدانة ورفض موسكو حرق القرآن الكريم، من قبل المتطرفين في ستوكهولم بحجة حرية التعبير، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن الممثل الخاص ل‍وزارة الخارجية الروسية للتعاون في احترام الحق في حرية الدين غينادي أسكالدوفيتش قوله في بيان: "ندين ونرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية، وندعو إلى اتخاذ إجراءات ضد المتطرفين".

وأضاف: "لقد شهدنا كيف أن الفجور والتساهل السياسي، المغطاة بكلمات معقولة حول حرية التعبير، والتعبير عن الذات، تؤدي إلى إثارة الكراهية بين الأديان، وإهانة مشاعر المؤمنين، وعلى وجه الخصوص المسلمين هذه المرة".

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن "تصرف بالودان يعد انتهاكا واضحا لالتزام المذكرة الثلاثية، التي وقعتها السويد، بمنع الدعاية للمنظمات الإرهابية".

ويوم السبت الماضي، أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، قام زعيم حزب "هارد كورس" اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق عام للقرآن الكريم، وانتقد بالودان حلف "الناتو" وتركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه، كما أظهر صورة مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.