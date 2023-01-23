الصفحة الدولية

عالم يتنبأ بانهيار أمريكا وانتهاء حرب أوكرانيا.. وهذا سر عام 2055


بعمليات رياضية معقدة وباستخدام خوارزمية خاصة، خرج عالم الرياضيات الشهير، محمد صديق أفغان، بعدة نبؤات مثيرة تحدد مصير العالم حتى عام 2058.

التوقعات المستندة إلى معادلات رياضية التي أعلن عنها هذا العالم، شملت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ومصير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحتمالات نشوب حرب نووية.

وكان عالم الرياضيات صديق أفغان، ويطلق عليه البعض اسم "نوستراداموس القرن 21"، قد توقع في علم 1989 في لقاء تلفزيوني انحلال الاتحاد السوفيتي، وفي عام 2013 تنبأ بجائحة فيروس كورونا قبل ست سنوات من دخول العالم في تجربة الحياة والعمل عن بعد، وذلك استنادا إلى معادلات رياضية وخوارزمية توصف بالفريدة، مع إقراره بوجود هامش للخطأ.

عن هذا الأمر يقول صديق أفغان أن نسبة صدقية توقعاته المستندة على الحسابات الرياضية بالنسبة للأفراد تقارب 100%، وفيما تتراوح بالنسبة للدول منفردة بين 70 إلى 80%، وتصل بالنسبة للعالم أجمع إلى 60%.

هذا العالم المتخصص في الرياضيات والتاريخ والذي يعد أسطورة حية في مجال التنبؤات الرياضية يقول إن "الناس تعتقد أن كل شيء يحدث بالصدفة، وأنا أريد أن أثبت أن كل ما يحدث في العالم محدد سلفا ويمكن التنبؤ به من خلال تطبيق صيغة رياضية".

اللافت أن العرافة البلغارية الشهيرة، فانغا، يُسجل لها أنها قالت في إحدى المناسبات: "سيأتي عالم رياضيات سيخبر بكل شيء.. استمعوا إليه".

يشار أيضا إلى أن صديق أفغان، هو رئيس مؤسس للمركز العالمي لأبحاث الرياضيات الفلسفية في كابل، وهو ناشط سياسي كان قد قاد نشاطات احتجاجية في عدة مناسبات في الأعوام الماضية، تعلق أحدها بالاحتجاج على الرسوم الدنماركية المسيئة للدين الإسلامي في عام 2008.

عالم الرياضيات الأفغاني هذا كشف عن توقعاته بالنسبة للقضية الأكثر أهمية، وأجاب على سؤال حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بالقول، إن نقطة التحول ستبدأ في عام 2025، مضيفا قوله: "لن تبقى أمريكا قوة عظمى في عام 2027. سوف تنتصرون في أوكرانيا. هذه هي مشورتي".

كما حدد هذا العالم المتخصص في التنبؤات بواسطة الحسابات الرياضية فترة لانهيار الاتحاد الأوروبي، ورأى أن هذا الأمر سيحدث من عام 2027 إلى عام 2032.

وتطرق صديق أفغان أيضا إلى احتمال اندلاع حرب نووية على خلفية الأحداث الجارية في العالم في الوقت الحالي، مؤكدا في توقعاته أن حربا من هذا النوع لن تندلع حتى عام 2055.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن ما يجري الآن "حرب كمبيوتر عبر الإنترنت.. حرب معلومات. هذا صراع بين حضارات الشرق والغرب".

وأعلن عالم الرياضيات الأفغاني أن منهجه الرياضي للتوقعات يؤكد أن روسيا تسير في الطريق الصحيح، داعيا إياها في نفس الوقت إلى عدم التراجع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السجن 5 سنوات بحق ممرضة اعتدت على 11 رضيعاً في السعودية
روسيا تدين حرق القرآن الكريم وتطالب بإجراءات ضد المتطرفين
عالم يتنبأ بانهيار أمريكا وانتهاء حرب أوكرانيا.. وهذا سر عام 2055
روسيا: المخابرات الغربية تستخدم الفضاء الإلكتروني للتخريب والابتزاز
مقتل نحو 295 عسكريا أوكرانيا بعمليات للجيش الروسي خلال آخر 24 ساعة
تقارير أمريكية: الاستقالات تهدد إدارة بايدن بعد أزمة الديون وقضية الوثائق السرية
الخارجية الإيرانية: الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر وارد
بعد خلاف مع مجلس الامة.. الحكومة الكويتية تعتزم الاستقالة
روسيا تعلن سيطرتها على وحدات المنطقة العسكرية الشرقية في زابوريجيا
مهدداً أوروبا.. رد "صارم" من الحرس الثوري بشأن ادراجه بقائمة الإرهاب
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك