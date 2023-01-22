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مقتل نحو 295 عسكريا أوكرانيا بعمليات للجيش الروسي خلال آخر 24 ساعة


كشفت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 295 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية، "تم القضاء على أكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا في بلدتي دفورشنايا وغريانيكوفكا بمنطقة خاركوف وفي نوفوسيوفسكوي وستيلماخيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية... والقضاء على أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا في تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية وفي سيريبريانسكي ويامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

كما أعلن كوناشينكوف "القضاء على أكثر من 80 عسكريا أوكرانيا في بلدات رازدولوفكا وبلاغوداتنو وكراسنوبولي وسفيرنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية... والقضاء على نحو 85 عسكريا أوكرانيا في ستيبنوغورسك بمنطقة زابوروجيه وبريتشيستوكفا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف "أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسية مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية من طراز سو-25 بالقرب من قرية أنتونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير 9 طائرات مسيرة في مواقع متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

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مقتل نحو 295 عسكريا أوكرانيا بعمليات للجيش الروسي خلال آخر 24 ساعة
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