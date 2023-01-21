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روسيا تعلن سيطرتها على وحدات المنطقة العسكرية الشرقية في زابوريجيا


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها العاملة في أوكرانيا تمكنت من اختراق خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في زابوريجيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت، إنه "نتيجة لأعمال هجومية، تم تحرير خطوط ومواقع مهمة على محور زابوريجيا، وتم القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في يوم واحد".

وأضاف بيان الوزارة: "في اتجاه زابوريجيا، ونتيجة لعمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع تشكل مكاسب ذات قيمة".

وكشف البيان عن "مقتل أكثر من 30 مسلحا وتدمير مدرعتين وشاحنتي بيك أب ومدافع ذاتية الدفع من طراز "أكاسيا" ومدافع هاوتزر "دي-20".

وكان رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، قال إن "القوات الروسية تمكنت من اختراق خط الدفاع الأول للقوات الأوكرانية في قطاعات معينة بمنطقة زابوريجيا"

وأضاف روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوريجيا، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، أن هنالك "معارك دائرة في المنطقة مصحوبة بتقدم القوات الروسية وتحرير عدد من النقاط على طول خط المواجهة بأكمله".

وأشار روغوف إلى أن خط الدفاع الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية تم إنشاؤه بمدن غوليابوليه وكامينسكوي وأوريخوف، والمدينتان الأخيرتان تعدان المخرجين الرئيسيين إلى مدينة زابوريجيا.

وقال روغوف إن "الجيش الروسي تقدم مسافة 7 كيلومترات في يوم واحد في اتجاه زابوريجيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لديها نقص في القذائف، بما في ذلك لمدافع الهاوتزر M777.".

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