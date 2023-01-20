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محكمة أمريكية تغرم ترامب بنحو مليون دولار بسبب دعوى قضائية


غرمت محكمة فدرالية أمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحاميته بمبلغ نحو مليون دولار بسبب تقديمهما للدعوى "التافه" ضد هيلاري كلينتون.

وفي وقت سابق رفضت المحكمة هذا الدعوى، وحكمت بأنه تم تقديمها بعد فوات الأوان ولم يتم دعمها بأدلة.

وقال القاضي جون ميدلبروكس في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية فلوريدا: "نواجه دعوى قضائية لم يكن يجب رفعها أبدا، وكان ذلك الأمر تافها تماما من الناحيتين الواقعية والقانونية على حد سواء، وتم رفعها بسوء نية ولغرض غير لائق".

وأضاف القاضي أن "ترامب متقاضي غزير الإنتاج ومتطور، كان قد استخدم المحاكم أكثر من مرة للانتقام من الخصوم السياسيين.

وينص قرار المحكمة على أن ترامب ومحاميته ألينا هابا يتحملان مسؤولية مشتركة عن المبلغ الإجمالي بقيمة 938 ألف دولار للتعويض لتغطية أتعاب ونفقات المدعى العام.

وطالب ترامب في هذا الدعوى بتعويض قدره 70 مليون دولار، متهما هيلاري كلينتون و30 متهما آخرين من مقرها الانتخابي بالتآمر من أجل الفوز بالانتخابات.

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محكمة أمريكية تغرم ترامب بنحو مليون دولار بسبب دعوى قضائية
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