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الهند تتجاوز الصين وتصبح الأكثر اكتظاظاً بالسكان


أصبحت الهند الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، بعد ان تجاوزت تعداد الصين.

وبحسب تقديرات مجلة World Population Review المتخصصة بالسكان، فان "الهند بعد أن بلغ تعدادها 1.417 مليار نسمة بنهاية العام 2022،أصبحت اكثر الدول اكتظاظاً بالسكان".

كانت الأمم المتحدة تتوقع بلوغ هذا الرقم في وقت لاحق من هذا العام، ففي أرقام 18 كانون الثاني الحالي يكون عدد سكان الهند ارتفع بالفعل إلى 1.423 مليار".

ويشير الرصد السنوي للسكان إلى أن "تعداد الصين كما أبلغت عنه بكين يوم أمس الثلاثاء، وصل عند 1.412 مليار، ما يعني أن الهند تجاوزتها بـ 5 ملايين نسمة".

وكان بيان سابق للصين أعلن عن "أول انخفاض في السكان منذ الستينيات".

وبموجب البيانات الأخيرة، تصبح الهند حيث نصف السكان دون سن الثلاثين، أسرع الاقتصادات الرئيسة في قابلية النمو بالسنوات القادمة، ولتحقيق أقصى استفادة من العائد الديموغرافي يحتاج مودي إلى خلق فرص عمل لملايين الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل كل عام، بحسب وكالة بلومبرغ.

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