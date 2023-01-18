الدفاع الروسية تؤكد تحرير بلدة سول بدونيتسك ومقتل أكثر من 300 جندي أوكراني على عدة محاور

أكدت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سول الوقعة قرب سوليدار المحررة الأسبوع الماضي، فيما قتلت القوات الروسية أكثر من 300 جندي للعدو على أربعة محاور قتال أساسية في دونباس خلال يوم.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأربعاء، إن متطوعي الوحدات الهجومية، بدعم ناري من الطيران وقوات الصواريخ والمدفعية، قاموا بتحرير بلدة سول في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقضت القوات الروسية على هذا المحور على ما يصل إلى 90 جنديا أوكرانيا ودمرت عددا من المدرعة والمركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي" وراجمة صواريخ "غراد".

وفي ما يلي أهم نقاط تقرير الدفاع الروسية:

مقتل أكثر من 60 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) وتدمير اثنين من مدافع M777 أمريكية الصنع

على محور كراسني ليمان بلغت خسائر العدو أكثر من 90 جنديا بالإضافة رادارين أمريكيين مضادين للبطارية AN / TPQ-50 و AN / TPQ-48، ومحطة رادار لرصد وتتبع أهداف "إس تي -68".

وفي منطقة مدينة كراماتورسك تم تدمير مستودع ذخيرة لراجمات الصواريخ "هيمارس" و"غراد"

على محور جنوب دونيتسك تم إحباط محاولة هجوم أوكرانية وبلغ إجمالي خسائر العدو 90 جنديا أوكرانيا

إصابة 76 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 103 مناطق

إسقاط طائرة "سو-25" أوكرانية في دونيتسك و7 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة

إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 373 طائرة، و200 مروحية، و2898 طائرة بدون طيار، و401 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7563 دبابة ومدرعة أخرى، و985 راجمة صواريخ، و3855 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8101 مركبة عسكرية خاصة.