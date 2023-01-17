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روسيا تسيطر على محطة قطار في دونيتسك تنقل عبرها الإمدادات لأوكرانيا


أعلن زعيم محلي موال لروسيا في دونيتسك، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حققت نجاحات كبيرة في مدينة ماريينكا في ضواحي دونيتسك، وأنها سيطرت على محطة قطارات مهمة إلى الشمال من سوليدار.

وقال القائم بأعمال رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن "القوات الروسية حققت نجاحات كبيرة في ماريينكا، حيث تم تطهير جميع الأبنية العالية في المدينة؛ وأن المدينة ستخضع قريبًا لسيطرة القوات الروسية بشكل كامل".

وأضاف :"نتوقع أن تخضع ماريينكا بالكامل، في المستقبل القريب، لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما أعلن بوشيلين عن إحراز تقدم وتحسين الوضع العسكري للقوات في اتجاه مدينة أفدييفكا.

كذلك أعلن بوشيلين أن محطة السكك الحديدية "سول" أصبحت بالفعل تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي.

وأشار إلى أن اتصالات وإمدادات القوات الأوكرانية بين سيفرسك وباخموت قد قُطعت بعد السيطرة على مدينة سوليدار، منوها إلى أنه "من المهم بالتأكيد بالنسبة لنا قطع الاتصال بين سيفرسك وأرتيموفسك (باخموت)".

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