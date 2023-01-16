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أردوغان يعرض على بوتين الوساطة من أجل سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا


أعلنت الرئاسة التركية، يوم الاثنين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى محادثات هاتفية مهمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت الرئاسة في بيان، انه "تم خلال المحادثات بحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية".

واضافت أنه "تمت مناقشة قضايا ممر الحبوب، وتصدير الأمونيا والأسمدة".

كما تمت "مناقشة خطوات ملموسة في مشروع "تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا، وإرسالها إلى الدول الإفريقية المحتاجة".

واشارت الرئاسة التركية الى انه "أكد الرئيس التركي أردوغان خلال المحادثات، على أن تركيا مستعدة للقيام بمهمة التيسير والوساطة، من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".

من جانبه أعلن الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا فيها تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والوضع في سوريا وقضايا أخرى".

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