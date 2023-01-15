وسائل إعلام: مقتل 72 شخصا بتحطم طائرة ركاب في نيبال

أفادت قناة نيوز 18 التلفزيونية النيبالية نقلا عن مسؤولين محليين بمصرع جميع الأشخاص الـ72 الذين كانوا على متن طائرة ركاب تحطمت في وسط البلاد اليوم الأحد..

في وقت سابق ذكر متحدث باسم شركة Yeti للطيران أنه كان هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة التي كانت تقوم برحلة من العاصمة كاتماندو إلى مدينة بوخارا في وسط البلاد، عندما تحطمت بين مطاري بوخارا القديم والجديد.

واندلعت النيران في حطام الطائرة بينما حاولت فرق الإنقاذ إخمادها.

وأكدت السفارة الروسية وجود 4 مواطنين روس على متن الطائرة المنكوبة.