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سلطات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في زابوروجيه


أعلنت الإدارة الأوكرانية بكييف، اليوم السبت، إنه تم إعلان حالة التأهب للتحذير من الغارات الجوية في مناطق زابوروجيه.

وجاء في بيان المدينة، نشر "على "تيلغرام"، احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي نطلب من الجميع التوجه على وجه السرعة إلى الملجأ".

وبدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية للقوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الاستخبارات الأوكرانية.

وتشن هجمات على مرافق الطاقة والدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، من خاركوف وكييف إلى لفوف وإيفانو فرانكيفسك، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، استكمال تحرير مدينة سوليدار من التشكيلات الأوكرانية، مساء يوم الخميس.

 

هذا وسيتيح هذا التقدم العسكري في سوليدار للقوات الروسية، بحسب خبراء عسكريين، قطع طرق الإمدادات عن الجانب الأوكراني في مدينة باخموت المجاورة التي تعلن روسيا بأنها على وشك السقوط بأيدي قواتها، الشيء الذي سيفتح الطريق أمام التقدم أكثر باتجاه كراماتورسك (جمهورية دونيتسك الشعبية) والتي تعتبر أهم مراكز هندسة الصناعة الميكانيكية في أوكرانيا.

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