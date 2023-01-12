الخارجية الإيرانية تستدعي السفير السويدي

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن استدعاء السفير السويدي، ردا على "التصريحات التدخلية لبعض المسؤولين الأوروبيين"، نظرا للمنصب الذي تشغله السويد في الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن الوزارة قولها انه "تم استدعاء ماتياس لينتز السفير السويدي إلى وزارة الخارجية. وخلال هذا الاجتماع، أدان المدير العام لدائرة أوروبا الغربية ب‍وزارة الخارجية، أي خطوة تدخلية في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال: "ينبغي على أوروبا تحمل مسؤوليتها واحترام قيم حقوق الإنسان للدول الأخرى بجدية، بدلا من كيل الاتهامات واعتماد المعايير المزدوجة".