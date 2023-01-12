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مجلس النواب الأمريكي يدعو الى التحقيق مع بايدن


دعا رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، اليوم الخميس، الكونغرس للتحقيق مع الرئيس جو بايدن في قضية الوثائق السرية التي وجدت بمنزله الخاص.

وقال الجمهوري مكارثي: "يجب على الكونغرس التحقيق مع الرئيس بايدن بشأن الوثائق المسربة".

وأعلن البيت الأبيض العثور على وثائق مصنفة على أنها سرية تعود إلى الفترة التي تولى فيها جو بايدن منصب نائب الرئيس في منزله بمقاطعة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وذلك بعد أيام من الإعلان عن العثور على وثائق حساسة في مركز بين بايدن للأبحاث في واشنطن.

وقال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص للرئيس الأميركي بايدن، إنه "بعد أن عثر محامو بايدن الشخصيون على الوثائق الأولية، قاموا بفحص مواقع أخرى ربما تم شحن سجلات إليها بعد مغادرة بايدن منصبه كنائب للرئيس عام 2017".

وأشار ساوبر إلى أنه "تم العثور على "عدد صغير" من الوثائق التي تحمل خاتم سري في منطقة للتخزين في مرأب منزل بايدن في ويلمنغتون، مع وجود وثيقة واحد في غرفة مجاورة".

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