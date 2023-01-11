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بعد طائرات أميركا.. "حدث سيبراني" يعطل بريد بريطانيا


أعلنت هيئة خدمات البريد الملكي في بريطانيا، الأربعاء، أنها تواجه اضطرابا شديدا في خدمات الإرسال إلى الخارج، بسبب ما قالت إنه "حدث سيبراني"، بعد ساعات من تعطل حركة الملاحة الجوية في سماء الولايات المتحدة بسبب عطل فني.

ودعت هيئة البريد البريطانية الزبائن إلى أن يمتنعوا عن إرسال الأغراض إلى البريد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها تعمل على حل المشكلة، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأضافت: "بعض الزبائن يواجهون مشكلات إرجاء أو تشويش في شحنات جرى توجيهها إلى الخارج".

في المقابل، أكد البريد البريطاني أن عمليات استيراد الشحنات القادمة من الخارج تعمل بشكل منتظم مع تأخيرات محدودة.

وقالت الهيئة الحكومية إنها فتحت تحقيقا في الحادث، وتعمل "مع خبراء خارجيين" و"تعتذر بصدق" لزبائنها عن الانقطاع في الخدمة. لكنها لم توضح ماهية هذا الحدث السيبراني، أو ما إذا كان هجوما.

ويأتي هذا التطور بعد عطل فني أدى إلى شل حركة الرحلات الجوية من الولايات المتحدة وإليها لعدة ساعات.

وقالت السلطات إن العطل الانقطاع الليلي لنظام (NOTAM) الذي يعمل على تحذير الطيارين من المخاطر المحتملة طوال مسار الرحلة.

ولم يتضح حتى الآن السبب وراء العطل، ومع ذلك، قال مسؤول في القيادة السيبيرانية الاميركية بحسب "سكاي نيوز عربية" إنه لو ثبت أن العطل في نظام الطيران "هجوما سيبرانيا"، فإنه سيعد "عملا حربيا".

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "لا نستبق التحقيق، إنما لو كان الفعل قرصنة فإنه يًعد عملا حربيا".

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