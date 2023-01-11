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عودة رحلات الطيران في الولايات المتحدة


أعلنت إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استئناف الحركة الجوية تدريجياً، ورفع الحظر عن الإقلاع في جميع البلاد.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أنها تواصل البحث في سبب العطل الفني الذي أدى إلى تعطيل الحركة الجوية.

وأدى عطل تقني ضرب إدارة الطيران الفيدرالية، الأربعاء، إلى تعطيل كل الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، وتراوح التعطيل بين التأجيل والإلغاء.

ونتيجة الخلل، تم تأجيل 1162 رحلة داخل الولايات المتحدة أو متجهة نحوها أو مغادرة منها، بحسب موقع تتبع الرحلات (FlightAware)، كما تم إلغاء 94 رحلة أخرى.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، إنه "لا يوجد دليل على حدوث هجوم سيبراني"، فيما يتعلق بالعطل التقني الذي أدى إلى وقف كل الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة"، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات وتوجيه بإجراء تحقيق شامل.

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